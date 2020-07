Notizie Milan – Bjorklund: visite mediche e poi la firma con i rossoneri

MILANO – Il classe 2004 Lukas Bjorklund, sta per diventare il prossimo acquisto del Milan. Il giovane nazionale svedese, si trova a Milano per sostenere le visite mediche con i rossoneri, e poi firmerà il contratto che lo legherà al diavolo. Il ragazzo era stato accostato anche all’ Inter, Bologna e Udinese, ma il Milan è riuscito ad anticipare le altre pretendenti e concludere l’operazione. Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti della vicenda, dando ormai la trattativa in dirittura d’arrivo. Il Milan, quindi, dopo Pierre Kalulu, si appresta a concludere una nuova trattativa, i rossoneri sono già proiettati verso il futuro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live