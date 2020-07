Notizie Milan – Bjorklund: pronto per l’Under 17 rossonera

MILANO – Il Milan ha chiuso il colpo Lukas Bjorklund, il giovane trequartista svedese, classe 2004, infatti ha firmato il contratto, dopo aver svolto le visite mediche di rito, che lo legherà ai rossoneri. Il ragazzo arriva dal Malmoe e per lui e pronta una maglia dell’Under 17 del Milan. Un colpo in prospettiva futura il secondo acquisto del diavolo, dopo quello di Kalulu. Un colpo che rinforzerà le giovanili con la prospettiva di far fare allo svedese il grande salto non appena sarà pronto. Questo Milan continua a progettare il suo futuro e altri acquisti simili potrebbero già essere all’orizzonte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live