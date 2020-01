Notizie Milan – Bjelica (all. Dinamo): “Olmo domani non giocherà”

MILANO – Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, ha confermato, al sito 24sata.hr, l’assenza di Dani Olmo. La squadra croata domani scenderà in campo, in amichevole, contro l’ FC Slovàcko. Ecco le sue parole.

: «Domani Olmo non giocherà, negli ultimi giorni si è parlato molto di un suo trasferimento, ma non so dirvi se andrà via, né quando succederà o dove andrà a giocare. Noi non vogliamo prenderci alcun rischio in questo caso».

Nelle ultime ore sono rimbalzate delle nuove indiscrezioni di mercato, che accostano lo spagnolo al Milan. Le parole del tecnico della Dinamo sono un nuovo indizio, che avvicinano il calciatore al Diavolo.