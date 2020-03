Notizie Milan – Biglia, in estate sarà addio a parametro zero

MILANO – Come riporta il quotidiano Tuttosport, Lucas Biglia e il Milan si separeranno quest’estate. Il centrocampista ha il contratto in scadenza quest’estate con il club rossonero, ma il Diavolo ha deciso non rinnovare con l’argentino. Una decisione che era nell’aria, dato che l’ex capitano della Lazio ha deluso nei suoi tre anni di militanza con la società meneghina. Ulteriori indizi sulla separazione sono dati dall’età del calciatore, trentaquattro anni, e dal contratto che gli garantisce 3,5 milioni di euro a stagione. entrambi fuori dai nuovi parametri che Elliott deciderà di utilizzare nella prossima sessione di mercato. In ogni caso sulle tracce di biglia ci sono diversi club di Serie A, pronti ad acquistarlo a parametro zero, senza dimenticare l’opzione di un ritorno in Argentina.

