Notizie Milan – Biglia attrae l’interesse di un club spagnolo

MILANO – Futuro in Spagna per Lucas Biglia? Il centrocampista del Milan è arrivato ai titoli di coda con i rossoneri, il suo contratto è in scadenza e ha campionato concluso potrà accasarsi in un nuovo club a parametro zero.

La pista di mercato tra il Milan e il Betis sembra essere molto calda, Emerson Royal continua ad interessare ai rossoneri, così come Paquetà piace agli spagnoli, ma non solo. Perché i biancoverdi avrebbero messo nel mirino anche l’argentino, ingolositi dalla situazione contrattuale dell’ex Lazio. Per Biglia quindi inizia ad aprirsi un nuovo scenario di mercato, che potrebbe portarlo nella Liga.

