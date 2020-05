Notizie Milan – Bigia: “I rossoneri torneranno in alto con una società stabile”

MILANO – Ai microfoni di FM 94.7, Lucas Biglia ha parlato del suo futuro e della situazione del Milan, oltre che dell’ultimo periodo segnato dal Coronavirus. Ecco le sue parole.

: «Il Milan negli ultimi anni non è riuscito a vincere molto. Tornerà in alto quando ci sarà una società stabile, ma ci vorrà del tempo, da quando sono arrivato è già cambiata due volte. Il mio futuro? Sono in scadenza di contratto quest’estate e non escludo un ritorno in Argentina. Sto valutando la soluzione migliore, so solo che a fine carriera vorrei dedicare del tempo alla mia famiglia e cominciare un corso da allenatore in Europa».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live