Notizie Milan – Berlusconi e Galliani sullo stesso obiettivo dei rossoneri!

MILANO – Come riporta il portale itasportpress.it, Gianluca Scamacca ha attirato l’attenzione del Milan, viste le sue caratteristiche in linea con i paletti scelti da Gazidis per la prossima sessione di mercato. Non ci sono però solo i rossoneri, sempre la stessa fonte riporta l’indiscrezione legata all’interesse del Monza, del duo Berlusconi-Galliani, per il ragazzo. Scamacca è attualmente di proprietà del Sassuolo, ma in prestito all’Ascoli e in Serie B ha realizzato 9 gol in 28 presenze. Arrivare al ragazzo non sarà semplice perché i neroverdi sembrano puntare su di lui per il futuro, vista anche l’ottima stagione in serie cadetta.

