Notizie Milan – Bergonzi: “Non avrei assegnato il rigore alla Fiorentina”

MILANO – Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato della gestione del match da parte di Calvarese in Fiorentina-Milan. In particolare si è concentrato sul rigore assegnato assegnato ai Viola, che ha scatenato grandi proteste da parte dei rossoneri, ecco le sue parole.

: «Calverese è uno dei migliori arbitri che abbiamo oggi in Italia, ma anche ai più bravi può capitare una giornata no, o di commettere un errore. Io non avrei dato il rigore alla Fiorentina, perché non era posizionato bene. Non c’era la giusta profondità e quindi riuscire a prendere la decisone giusta non era possibile».

