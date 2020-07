Notizie Milan – Bergomi: “Theo Hernandez è eccezionale”

MILANO – Hai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato di Theo Hernandez. Ecco che cosa ha detto l’ex difensore e capitano dell’Inter, sul terzino del Milan, all’emittente satellitare:

«E un calciatore incredibile. Per me è davvero eccezionale, Spinge e lo fa con costanza e qualità per tutta la partita. Bisogna fare i complimenti al Milan perché ha preso quel tipo di calciatore che fa la differenza, che mette la firma su ogni partita. Penso anche che siano ingiuste le critiche in fase difensiva, Perché puoi saltarlo, ma lui poi ti riprende in velocità».

