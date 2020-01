Notizie Milan – Bentancur: “Ibrahimovic è un grande giocatore”

MILANO – Rodrigo Bentancur è reduce dalla vittoria della Juventus, in Coppa Italia, contro la Roma per 3-1. Il calciatore è stato intervistato sui prossimi impegni, dei bianconeri, in questa competizione. La Vecchia Signora potrebbe affrontare il Milan, in Semifinale, qualora i rossoneri riuscissero a battere il Torino martedì 28 gennaio. Ecco cosa ha detto il centrocampista.

: «Certamente però Ibrahimovic è sempre un grande giocatore. Abbiamo, però, molto tempo per pensare al prossimo impegno in Coppa Italia».