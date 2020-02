Notizie Milan – Bennacer: “Ibrahimovic ci sprona sempre a dare il massimo”

MILANO – Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto il numero quattro rossonero su Zlatan Ibrahimovic.

: «Stiamo parlando di un campione, quando in squadra c’è un calciatore così è un bene per tutti. Aiuta tanto la squadra e parla molto coni, ci sprona a dare sempre il massimo e ci porta a migliorarci ogni giorno. Non ci dice mai che facciamo bene, anzi, con lui impariamo sempre cose nuove».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live