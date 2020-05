Notizie Milan – Bennacer, ecco l’offerta del Paris Saint Germain

MILANO – Il PSG non molla la presa sui talenti del Milan. Secondo quanto riporta Le10Sport, il club francese avrebbe presentato una prima offerta per Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero avrebbe attirato l’attenzione del club parigino grazie alle ottime prestazioni fornite nel corso di questa stagione. Leonardo, dirigente del Paris Saint Germain ed ex calciatore, allenatore e dirigente del Diavolo, avrebbe messo sul piatto per l’algerino 30 milioni di euro. Il Milan per il momento ha rispedito al mittente la proposta, ma questa potrebbe essere soltanto la prima di una serie di offerte sull’asse Milano-Parigi. Il club transalpino, infatti, sarebbe interessato anche a Donnarumma e Romagnoli.

