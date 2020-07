Notizie Milan – Bennacer e Kessie, il centrocampo del futuro

MILANO – Franck Kessie e Ismael Bennacer sono due dei grandi protagonisti della stagione del Milan. L’ivoriano è stato protagonista di una grandissima crescita, in questa ripresa del campionato. Mentre l’algerino ha convinto tutti nel corso di tutta la stagione. Le prestazioni dei due centrocampisti hanno attirato le attenzioni di molti club.

Secondo quanto riporta SportMediaset, però, per i rossoneri i due giocatori sono incedibili. rappresentano il centrocampo del futuro del Milan, almeno per quello che riguarda la prossima stagione. I due titolari di Stefano Pioli resteranno tali anche nel prossimo anno. Tutte le offerte che arriveranno verrano rispedite al mittente. Il mercato del Milan, inizia a delinearsi, dopo la conferma dell'attuale allenatore del Diavolo.

