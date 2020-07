Notizie Milan – Bennacer cercato anche in Inghilterra

MILANO – Continuano ad arrivare voci di mercato su Ismael Bennacer. L’algerino, infatti, interesserebbe anche alle due squadre di Manchester. Il centrocampista del Milan è stato autore di un ottima stagione, fino ad ora, con la maglia rossonera e le sue prestazioni avrebbero attirato le attenzioni di club molto importanti, come il Paris Saint Germain di Leonardo, che vorrebbe acquistare l’ex Empoli. Dal canto suo il Milan ha già deciso di voler confermare il giocatore, anche per la prossima stagione. Per convincere il diavolo quindi servirà un’offerta davvero irrinunciabile, soltanto davanti ad una ricca plusvalenza, infatti, il Milan potrebbe cambiare idea.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live