Notizie Milan – Benfica-Paquetà: la strada sembra in discesa

MILANO – Paquetà sembra essere sempre più fuori dal progetto Milan. Nella prossima sessione id mercato, infatti, il brasiliano potrebbe salutare la compagine rossonera e sulle sue tracce c’è il Benfica, dell’ex Manuel Rui Costa. L’interesse del club portoghese ha lusingato l’ex Flamengo e come riporta il sito calciomercato.com, starebbe riflettendo su questa opportunità. Sempre secondo la stessa fonte prima di prendere una decisione definitiva, Paquetà vorrebbe sapere quali sono le intenzioni del Diavolo attualmente. Per quello che riguarda il Benfica, invece, potrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Florentino, calciatore fatto visionare dal club meneghino.

