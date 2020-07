Notizie Milan – Benevento scatenato: si pensa all’ex rossonero Pato

MILANO – Il Benevento avrebbe intenzione di riportare in Italia Alexandre Pato. L’ex punta del Milan si trova attualmente in Brasile, tra le fila del San Paolo, ma lui stesso ha ammesso recentemente che non gli dispiacerebbe tornare a giocare nel nostro paese.

Il club allenato da Pippo Inzaghi, altro ex rossonero, continua a cullare il sogno promozione e sta impostando la prossima campagna acquisti in modo molto ambizioso. Nei giorni scorsi sono emerse anche delle indiscrezioni su Fernando Llorente. Non un caso dato che Pasquale Foggia, direttore sportivo dei Sanniti, e la proprietà del club non vogliono recitare il ruolo di “meteora” nella massima serie. L’obiettivo è riuscire a rimanere in A.

