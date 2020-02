Notizie Milan – Begovic si prepara per il debutto a San Siro

MILANO – Contro il Genoa, nella sfida in tabellone domenica alle 12.30, in un San Siro senza spettatori a causa dell’emergenza Coronavirus, Asmir Begovic farà il suo debutto con la maglia del Milan dal primo minuto. Il portiere bosniaco, preso a gennaio per sostituire Reina, ha già esordito nel secondo tempo della partita con la Fiorentina, rendendosi protagonista di un paio di interventi decisivi. Fra due giorni vivrà l’emozione di scendere in campo da titolare al Meazza, con il compito di non far rimpiangere l’infortunato Donnarumma. Quest’ultimo dovrebbe rientrare in Coppa Italia contro la Juve.

