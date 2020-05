Notizie Milan – Begovic, niente riscatto a fine stagione

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Asmir Begovic sarà in Premier League. Il portiere bosniaco è arrivato a Milanello nell’ultima sessione di mercato invernale, in prestito dal Bournemouth, ma a fine stagione non dovrebbe essere riscattato. L’ex portiere del Chelsea ha il contratto in scadenza con il club inglese e ad oggi è difficile ipotizzare se si libererà a parametro zero, oppure rinnoverà. Chi, invece, potrebbe compiere il percorso inverso è Pepe Reina. Lo spagnolo è attualmente all’Aston Villa, la squadra di Londra sembravava intenzionata a riscattarlo, ma l’emergenza Coronavirus porterà delle enormi modifiche anche al prossimo calciomercato.

