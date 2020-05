Notizie Milan – Begovic: “Mi fido del club e del Governo, nessun pericolo”

MILANO – Asmir Begovic è arrivato al Milan, nella finestra invernale di mercato, in prestito dal Bournemouth. Il portiere ha concesso un’intervista a Sky Sports UK, dove ha parlato della possibile ripresa del Campionato e degli allenamenti. Per poi toccare temi come la città di Milano e la paura del contagio tra i calciatori. Ecco le sue parole.

La vicenda legata a Salomon Kalou all’Hertha Berlino.

: «Non ero lì, quindi non posso commentare quello che è successo. Noi dobbiamo essere i primi responsabili, dobbiamo farlo per poter tornare a giocare a calcio. Serve responsabilità, rispetto e intelligenza».

Sulla ripresa e la città di Milano.

: «Tornare in campo è davvero importante, soprattuto in città come Milano, che è stata colpita così duramente. Ho visto gente incredibilmente rispettosa della linea dettata dal Governo. Noi non saremo da meno».

Sulla Paura dei contagi tra i calciatori.

:«Amo il calcio e mentirei se dicessi che non mi è mancato. Nei prossimi giorni ci sottoporremo ai test e poi la speranza e di tornare ad allenarsi, individualmente o in piccoli gruppi. Personalmente non ho paura dei contagi. Mi fido del club e del Governo, non hanno intenzione di metterci in pericolo».

Su Zlatan Ibrahimovic.

:«Tutti mi chiedono di Zlatan, tutti i giorni. Io e lui abbiamo costruito una bella amicizia, siamo vicini anche a livello di famiglie, bambini, insomma queste cose qui. Siamo anche la coppia più anziana in squadra. Io credo che sia un grande uomo, come calciatore, anche di più. Sì allena ad altissimi standard e vuole che i suoi compagni siano allo stesso livello. In privato è molto diverso da come è pubblicamente».

