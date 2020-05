Notizie Milan – Begovic: “Ibra uno dei più forti di sempre”

MILANO – Asmir Begovic è stato intervistato da Fox Sport. Il portiere del Milan tra i temi toccati ha risposto anche alla domanda su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra. Ecco le sue parole.

: «Giocare insieme a lui è un piacere. E’ una grande persona, nonostante sia arrivato soltanto a Gennaio ha avuto un grande impatto sullo spogliatoio. Con lui sei spronato a raggiungere un livello altissimo durante l’allenamento e chiede la stessa cosa a se stesso. Per me stiamo parlando di uno dei migliori di sempre. Il mio rapporto con lui è unico al Milan, perché possiamo parlare di argomenti come i figli. Con i ragazzi più giovani questa cosa non la puoi fare. Per me è una grande esperienza giocare con lui».

