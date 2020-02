Notizie Milan – Baseggio: “Saelemaekers perfetto per il 4-4-2”

MILANO – Oggi il Milan ha presentato alla stampa Alexis Saelemaekers. Walter Baseggio ex calciatore belga, con un passato in Serie A, ha parlato del nuovo acquisto rossonero. Ecco le sue parole.

: «Può esaltarsi con il 4-4-2 adottato dal Milan. Ha fatto il suo esordio giocando da terzino, è un ruolo che può ricoprire ma deve imparare molto, deve imparare la fase difensiva. Con l’Anderlecht ha giocato anche dietro le punte, ma non è il suo ruolo. In questo momento si tratta di una scommessa, ha poca esperienza rispetto a Suso, deve crescere e il Milan deve essere bravo a saper incanalare il suo talento. Comunque in Belgio ha fatto bene, anche l’anno scorso quando la sua ex squadra non stava andando bene».