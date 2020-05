Notizie Milan – Baresi: “Orgoglioso di aver indossato la fascia da capitano”

MILANO – L’ex capitano e storica bandiera del Milan, Franco Baresi, ha raccontato la sua avventura in rossonero ai microfoni di Marca, quotidiano sportivo spagnolo. Ecco che cosa ha detto.

: «Avevo intuito di avere talento, ma non bastava per essere il migliore. Avrei dovuto lavorare duro ed essere costante per raggiungere i miei obiettivi, questa mentalità mi ha reso quello che sono. Milano? La considero la mia città, mi piace tutto, il cibo, la cultura, l’arte. Anche se ricordo bene quando sono arrivato, da adolescente. Ora sono più maturo e Milano mi ha dato la possibilità di crescere e di migliorarmi. Il Milan? Sono molto orgoglioso di essere stato per quindici anni il capitano dei rossoneri. Questa cosa mi ha dato tantissime motivazione, forse quando la indossai per la prima volta, a 22 anni, non ero ancora pronto. Con il tempo però sono riuscito ad imparare,a distinguermi in campo per essere un punto di riferimento per i miei compagni, senza lasciare indietro nessuno». la conclusione è affidata alle differenze tra Sacchi e Capello: «Sacchi era un perfezionista, cambiò il calcio in Italia, Capello invece era un esperto di calcio, molto attento al lavoro e concreto, tutti e due sono stati molto importanti per me e la mia carriera».

