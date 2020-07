Notizie Milan – Bakyoko, nonostante l’ingaggio, spera sempre nei rossoneri

MILANO – Avevamo già riportato delle intenzioni di Tiemoué Bakayoko, di voler tornare ad indossare la maglia del Milan. E in questi giorni, secondo quanto riporta il Giornale, il giocare avrebbe anche ripreso a corteggiare la dirigenza rossonera, con l’intento di riuscire a tornare in rossonero. L’ostacolo legato al suo ingaggio, però, non è stato superato e difficilmente verrà aggirato, dato che il centrocampista guadagna 6,5 milioni annui fino al 2022. Una cifra assolutamente fuori budget, per le casse del Milan. La stessa tra l’altro di Gigio Donnarumma e sulla quale i rossoneri sperano di poterla rivedere la ribasso, durante gli incontri per il rinnovo contrattuale del Portiere.

