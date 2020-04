Notizie Milan – Bakayoko strizza l’occhio ai rossoneri ma il PSG fa sul serio

MILANO – Nelle scorse settimane Tiémoué Bakayoko ha fatto capire di non aver dimenticato la sua annata in rossonero. Il calciatore era presente a San Siro, nella sfida di Coppa Italia che vedeva opposte il Milan alla Juventus. Anche sui suoi profili social non sono mancati i messaggi d’amore, neanche troppo velati, nei confronti del club meneghino. Il centrocampista, ancora di proprietà del Chelsea, fa attualmente parte della rosa del Monaco, ma a fine stagione tornerà a Londra. Un suo ritorno a Milanello non è un’utopia, ma secondo quanto riporta Le10Sport, il futuro di Bakayoko potrebbe essere ancora in Ligue 1. Ci sta pensando seriamente il PSG, con Leonardo, dirigente dei parigini, che avrebbe intenzione di rinforzare la mediana della sua squadra proprio con l’ex Milan.

