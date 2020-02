Notizie Milan – Bakayoko sogna il ritorno

MILANO – Tiémoué Bakayoko spera di tornare al Milan. A riferirlo è il portale calciomercato.com, secondo cui il centrocampista francese sarebbe rimasto legatissimo al club rossonero e vorrebbe vestire nuovamente la maglia meneghina. Non a caso, Bakayoko domenica scorsa era a San Siro per assistere al derby contro l’Inter. Insomma, il classe 1994 sogna un ritorno all’ombra della Madonnina, ma non sarà facile in estate per il Milan trovare un accordo con il Chelsea, ancora proprietario del cartellino del francese. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live