Notizie Milan – Baiocchini: “Taglio stipendi non discusso con i giocatori”

MILANO – Emanuele Baiocchini, volto di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della strategia del Milan sul taglio stipendi dei calciatori. Ecco le parole del giornalista sportivo.

: «Il Milan sta aspettando la ripresa, o meno, del campionato. Un conto è fare un taglio con tutte competizioni definitivamente sospese, un altro invece se si tornerà in campo. I rossoneri spingono per una decisone condivisa da tutte i club della Serie A, Juventus esclusa. I dirigenti ne hanno parlato, ma non hanno approfondito l’argomento, nemmeno con i calciatori in rosa è stato argomento di dibattito per il momento. La sensazione generale è che si stia attendendo una scelta unitaria per poi muoversi di conseguenza».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live