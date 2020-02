Notizie Milan – Baiocchini: “Smentito l’accordo con Marcelino”

MILANO – Manuele Baiocchini, volto di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva, per dare degli aggiornamenti sulle indiscrezioni Milan-Marcelino. Oggi, nel corso della mattinata, si erano diffuse delle voci su un possibile accordo tra i rossoneri e il tecnico spagnolo, per la prossima stagione. Ecco cosa ha detto il giornalista sportivo.

: «Abbiamo delle novità riguardanti il Milan e Marcelino. A noi, per ora, hanno tutti smentito il possibile accordo tra le due parti. L’entourage del tecnico spagnolo ha commentato con questo virgolettato “Alla data di oggi non c’è stato nessun incontro con Paolo Maldini e non ha ricevuto nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. È normale che Marcelino voglia allenare una grande squadra europea dalla prossima stagione. Il Milan, per via della sua storia gloriosa, è uno dei club più importanti che ci siano”. Marcelino poteva essere un’ipotesi per il dopo Giampaolo, ma ad oggi quindi possiamo confermare che non ci sono stati contatti per la prossima stagione».

