Notizie Milan – Baiocchini: “Ibra testimonial? Nessun indizio per il futuro”

MILANO – Ibrahimovic testimonial delle nuove maglie del Milan, ha scatenato le voci su un possibile indizio legato al suo futuro in rossonero. Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, smentendo ogni tipo di illazione. Ecco cosa ha detto:

«Il fatto che Zlatan Ibrahimovic sia stato scelto come testimonial per la nuova maglia della prossima stagione, non è assolutamente un indizio legato al suo futuro. Anche Biglia ha avuto lo steso ruolo, ma la sua avventura con il Milan è ormai arrivata ai titoli di coda. Questa scelta è stata fatta perché sia lo svedese, che l’argentino, fanno parte della rosa attuale».

