Notizie Milan – Aurier supera Dumfries e Emerson Royal

MILANO – Il Milan vuole realizzare un Theo Hernandez bis. L’esterno mancino è stato una delle sorprese della Serie A e ha incantato con la maglia rossonera. L’intenzione del diavolo è quella di trovare un giocatore, che sulla fascia destra, possa dare lo stesso apporto dell’ex Real Madrid.

Serge Aurier mette la freccia e supera Dumfries e Emerson Royal. L’esterno del Tottenham sembra essere diventato il preferito della dirigenza del Milan e come riporta il Corriere dello Sport, nel corso del weekend ci sono stati nuovi approcci telefonici, tra la società inglese e i rossoneri. Il Diavolo non vuole lasciare nulla d’intentato e sta valutando ogni aspettato del possibile arrivo del giocatore a Milanello, sia dal punto di vista economico, che quello tecnico.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live