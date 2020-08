Notizie Milan – Atalanta, la preferita di Jack Bonaventura

MILANO – Avevamo riportato del biennale offerto dal Benevento a Bonaventura, a cifre importantissime. L’ormai ex centrocampista del Milan, però, sembra essere seguito da altre pretendenti che però non hanno ancora fatto mosse ufficiali. Torino e Atalanta sono alla finestra, secondo quanto riporta il portale TMW.

proprio l’ex squadra di Bonaventura, sarebbe la preferita del calciatore, desideroso di continuare la sua carriera lì dove è iniziata. L’Atalanta per il momento però ci sta seriamente pensando, ma al momento non ha ancora presentato un’offerta. Bonaventura prima di dare una risposta alle altre società avrebbe intenzione di aspettare la Dea, desideroso di mettersi agli ordini di mister Gasperini.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live