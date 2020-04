Notizie Milan – Atalanta, dopo Caldara interessa un altro rossonero

MILANO – La fila per Jack Bonaventura si allunga di una nuova pretendente. La possibilità di prelevare il centrocampista a parametro zero, infatti, ha ingolosito molti club di Serie A. Al calciatore rossonero sarebbero interessate la Lazio, la Fiorentina, il Torino, la Roma, il Napoli e adesso anche l’Atalanta. La squadra dalla quale il Diavolo lo prelevò sei anni fa. Proprio l’idea di tornare “a casa”, nelle società che lo ha lanciato da giovanissimo avrebbe riscosso l’apprezzamento di Bonaventura, che con la maglia della Dea potrebbe tornare a giocare in Champions League. In ogni caso il colpo non sarà semplice, viste le numerose pretendenti.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live