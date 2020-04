Notizie Milan – Arrivano nuove conferme: la Juve pensa a Donnarumma

MILANO – Il futuro di Gigio Donnarumma è sempre avvolto nell’incertezza: il portiere del Milan è vicino alla scadenza contrattuale con i rossoneri. In estate potrebbe anche partire e sulle sue tracce continua ad esserci la Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera sta studiando una possibile strategia per arrivare all’estremo difensore della Nazionale Italiana. L’idea sarebbe quella di cedere Szczesny nel 2021 al miglior offerente e poi prelevare a parametro zero, tra poco più di un anno, il portiere del club meneghino. Se questa indiscrezione diventasse realtà si tratterebbe di una vera beffa per il Diavolo. Viste le premesse, allora, l’idea di cedere Donnarumma nella prossima sessione di mercato potrebbe anche diventare realtà. Anche questa situazione potrebbe fare gola al club bianconero, dato che il Diavolo segue diversi calciatori attualmente in rosa con la Vecchia Signora e chissà che non possano essere inseriti in un possibile trattativa.

