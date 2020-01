Notizie Milan – Arriva un’offerta dalla Russia per Laxalt

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Diego Laxalt. Il calciatore è attualmente in forza al Torino, ma potrebbe cambiare squadra in questa sessione di mercato. Negli ultimi giorni si era tornato a parlare di un suo ritorno al Milan, ma questa suggestione potrebbe rimanere tale dato che i rapporti tra la dirigenza rossonera, il calciatore e il suo procuratore non sono buoni. Adesso le ultimi voci di mercato raccontano di un’offerta arrivata dalla Russia per l’esterno uruguaiano, La proposta sarebbe molto ricca da parte di un club di prima fascia. Nelle prossime ore sono attese novità, dato che il Diavolo è sempre alla ricerca di un terzino.