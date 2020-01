Notizie Milan – Arriva il primo goal su calcio d’angolo

MILANO – Il Milan vince in rimonta, sull’Udinese, e si aggiudica i tre punti in palio. Ieri a San Siro i tifosi rossoneri hanno vissuto una partita al cardiopalma, con i friulani che hanno trovato il vantaggio nel corso del primo tempo. Poi, nella seconda frazione di gioco, è uscito fuori l’orgoglio del Diavolo, che ha reagito da squadra vera, ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Rebic e alla rete di Theo Hernandez. Proprio la rete dello spagnolo aggiorna le statistiche del club meneghino. In questa stagione il Milan non aveva ancora mai segnato su corner. L’ex Real Madrid, invece, porta in vantaggio i rossoneri (fino alla rete del pareggio di Lasagna) sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Diavolo era l’unica squadra di Serie A a non aver ancora trovato la via del goal dalla bandierina. Statistica aggiornata dopo il match con la squadra di Luca Gotti.