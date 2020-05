Notizie Milan – Arkadiusz Milik: il punto sul suo futuro

MILANO – Il futuro di Milik è uno degli argomenti più caldi in ottica mercato. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Napoli e la sua situazione sembra fare gola a moti club. La possibilità di un nuovo accordo con la società partenopea non è del tutto da scartare. Grazie anche al rapporto tra il giocatore e Gattuso. Attualmente però tutto sembra essere fermo e diversi club sono già all’orizzonte, pronti a scatenarsi in estate.

In Italia ci sono la Juventus e il Milan. Se i rossoneri, però, sono legati a Ibrahimovic e alla sua scelta sul futuro, i bianconeri per il momento non sembrano essere andati oltre gli apprezzamenti, fatti arrivare all’entourage dell’ex Ajax.

All’estero, invece, Milik piace in Premier League e all’Atletico Madrid, con Simeone pronto ad accoglierlo a braccia aperte, in vista della prossima stagione.

