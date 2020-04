Notizie Milan – Antonini: “Ronaldinho? Dovevo correre anche per lui”

MILANO – Luca Antonini ha rivela un curioso aneddoto su Ronaldinho, i due sono stati compagni di squadra ai tempi del Milan. L’ex rossonero è intervenuto nella diretta Instagram sul profilo di Mauro Suma, noto giornalista sportivo. Ecco le sue parole.

: «Quando ero al Milan Ronaldinho vedeva in me quello che doveva correre, il più giovane che lo avrebbe fatto anche per lui. A livello calcistico mi aveva preso in grande simpatia, poi da lì anche a livello affettivo si era instaurato un buon rapporto. Tra di noi c’era grande stima, scherzavamo sempre.In generale ero il giovane che veniva preso in giro dai più anziani. Un altro aneddoto su Ronaldinho? Le piscine di Milanello sanno tante cose (ride, ndr)».

