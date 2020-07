Notizie Milan – Ante Rebic, a un passo dalla doppia cifra

MILANO – Dopo il pareggio in trasferta contro la SPAL, arriva una nuova vittoria per il Milan di Stefano Pioli. Uno 0-3 che potrebbe spegnere i sogni scudetto della Lazio, anche se la matematica ancora non la condanna. Ante Rebic ha messo a segno il definitivo terzo goal, che ha fissato il risultato finale. Una nuova perla del croato, che ha messo in evidenza tutti i limiti di Vavro, e che porta l’ex Eintracht a quota nove reti nella classifica marcatori. A un passo dalla doppia cifra, in campionato. Sì perché l’attaccante rossonero ha segnato anche in Coppa Italia e il suo bottino stagionale è proprio di 10 goal, numeri che avvalorano l’annata al Milan del ragazzo. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata un’altra autentica bomba per il mercato rossonero. La notizia è clamorosa, Gazidis tenta il capolavoro: doppio colpo da urlo in arrivo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA