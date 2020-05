Notizie Milan – Ansia Ibrahimovic: si teme un lungo stop

MILANO – Arrivano brutte notizie da Milanello. Zlatan Ibrahimovic si è infortunato questa mattina, durante la sessione di allenato nel centro sportivo rossonero. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami di rito, per capire l’entità del infortunio e i tempi di recupero. Si teme un lungo stop per l’attaccante svedese, le prime indiscrezioni parlano di un problema al tendine d’Achille, ma nulla è ancora certo. Il Milan e i suoi tifosi sono in ansia per le condizioni del numero ventuno rossonero.

