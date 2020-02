Notizie Milan – Andrè Silva potrebbe entrare nella trattativa per Rebic

MILANO – Ante Rebic è il grande protagonista della seconda parte di stagione del Milan. Il croato è uno dei trascinatori della squadra di Pioli e la dirigenza rossonera vuole puntare su di lui per tornare in alto. Il croato è arrivato quest’estate dall’Eintracht Francoforte, in prestito biennale, e proprio il club della Bundesliga si sta sta sfregando le mani, pensando alla possibile plusvalenza. I tedeschi valutano l’attaccante 40 milioni di euro (20 dei quali andrebbero alla Fiorentina che detiene il 50% della futura rivendita del cartellino). Una cifra davvero alta, che rispecchia il momento d’ero che sta attraversando il giocatore. Il Milan, per abbassare il costo della possibile operazione, potrebbe inserire il cartellino di Andrè Silva, ex punta della squadra meneghina che ha fatto il percorso inverso, rispetto a Rebic, quest’estate. Il portoghese in Germania ha disputato 21 partite, segnando 5 goal. Adesso la palla passa all’Eintracht, che dovrà far sapere se è interessata o meno a riscattare la punta.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live