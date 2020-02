Notizie Milan – Andrè Silva mette a segno una doppietta in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – L’Eintracht Francoforte archivia la pratica Salisburgo ed accede agli ottavi di Europa League. Il grande protagonista del match è stato Andrè Silva. L’ex Milan mette a segno una doppietta e regala al club tedesco la qualificazione al turno successivo della competizione. Chissà che questi goal non risultino essere fondamentali per il suo futuro e di riflesso anche quello di Ante Rebic. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato la dirigenza rossonera vorrebbe offrire il cartellino della punta portoghese alla squadra delle Bundesliga, per riuscire ad abbassare il prezzo del riscatto di Ante Rebic. Entrambi i calciatori stanno vivendo una stagione da protagonisti nei loro nuovi club. Andrè Silva segna, l’Eintracht Francoforte esulta, il Milan sorride e la punta croata spera.

