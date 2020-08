Notizie Milan – Anche Theo Hernandez corre verso il rinnovo

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, La dirigenza del Milan, nei prossimi giorni, dovrebbe incontrare Manolo Quillon, agente di Theo Hernandez, ma non solo. Il procuratore gestisce anche Samu Castillejo e Pepe Reina. Se per l’esterno destro sono arrivate delle offerte, ma il suo futuro nonostante le voci di mercato dovrebbe essere ancora rossonero. Per il portiere, invece, servirà trovare una soluzione, dato che il Milan ha intenzione di abbassare il monte ingaggi. Per il momento tornerà a Milanello, poi si vedrà. Poi c’è il capitolo Theo Hernandez, l’esterno dovrebbe rinnovare il suo accordo con il club meneghino.

