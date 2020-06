Notizie Milan – Anche l’Atalanta su Cengiz Under della Roma

MILANO – C’è una nuova pretendente per Cengiz Under. Il calciatore turco sembra essere arrivato ai saluti con la Roma. Il club giallorosso, infatti, quest’estate dovrà cedere qualche pezzo pregiato della sua rosa, vista la situazione deficitaria legata al suo bilancio. Sull’esterno c’è da tempo l’interesse del Milan, che aveva provato ad arrivare al calciatore già nella finestra invernale di mercato. La dirigenza capitolina, all’epoca, però fece muro. serviva un sostituto di Zaniolo, infortunatosi contro la Juventus e trovare un rimpiazzo anche per Under non era una strada percorribile. Adesso la situazione sembra cambiata, il turco in estate dovrebbe cambiare maglia e secondo l’emittente satellitare non ci sarebbe soltanto il Milan sulle sue tracce, ma anche l’Atalanta. La Dea sarebbe intenzionata ad arrivare all’esterno, ma non solo. Nel suo radar ci sono anche: Alessandro Florenzi, Patrick Schick. Anche loro possibili partenti.

