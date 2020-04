Notizie Milan – Anche l’Arsenal pensa a Bonaventura

MILANO – Secondo quanto riporta il Sun, anche l’Arsenal sarebbe interessato a Jack Bonaventura. Il centrocampista quest’estate si libererà a parametro zero, dal club meneghino e potrà scegliere la nuova tappa della sua carriera. Sul calciatore c’è da tempo l’interesse di diversi club di Serie A: la Lazio, la Fiorentina, l’Atalanta, il Torino, il Napoli e la Roma. Tutte ingolosite dalla possibilità di acquistare il giocatore, senza esborsi per il suo cartellino. La concorrenza della squadra inglese, se confermata, però dovrebbe sparigliare “le carte sul tavolo”, dato che nei giorni scorsi i Granata sembravano essere molto vicini all’accordo, nonostante le smentite del direttore sportivo della società di Urbano Cairo.

