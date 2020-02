Notizie Milan – Anche la stampa croata esalta Ante Rebic

MILANO – Ante Rebic è stato ancora una volta decisivo. Ieri sera l’attaccante ha deciso il match di San Siro, contro il Torino, con un altro goal. Il sesto in sei partite. L’ex Eintracht Francoforte è stato il migliore in campo tra le fila dei rossoneri e anche la stampa croata ha voluto elogiare le prova del giocatore. Sportske Novosti ha scritto : “E’ il croato a spingere avanti i rossoneri adesso. Ieri ha segnato dopo 25 minuti, adesso è a 5 gol in campionato. E’ lui il punto di forza del Milan e un’ottima notizia per il ct della Croazia, Zlatko Dalic“.

