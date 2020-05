Notizie Milan – Anche la Roma su Todibo, ecco l’indiscrezione dalla Spagna

MILANO – Secondo quando riporta il “Mundo Deportivo“, anche la Roma sarebbe interessata a Jean-Clair Todibo. Il calciatore nella finestra finestra invernale di mercato si è trasferito dal Barcellona in Germania, allo Schalke 04. Nonostante la buona parte di stagione disputata in Bundesliga, il club tedesco ha deciso di non riscattarlo e quindi il francese tornerà in Spagna, al termine della stagione. Il Milan ci aveva pensato, il direttore sportivo Massara era volato, quest’inverno, nella penisola iberica per provare a convincerlo e fargli sposare la causa rossonera. Tutto inutile, Todibo preferì lo Schalke, al Diavolo. La Bundesliga, alla Serie A. La notizia del ritorno in blaugrana aveva fatto girare i primi rumors di un rinnovato interesse del Milan verso il vecchio obiettivo, indiscrezioni mai pienamente confermate, ma adesso l’inserimento della Roma potrebbe complicare i possibili piani del club meneghino.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live