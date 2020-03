Notizie Milan – Anche la Primavera giocherà a porte chiuse

MILANO – Milan-Brescia, prossimo impegno in campionato, della Primavera rossonera allenata da mister Giunti si giocherà a porte chiuse. Lo ha comunicato il club meneghino attraverso una nota ufficiale sul proprio sito internet. Questa scelta è stata inevitabile, come scritto sul Decreto legge, emesso nei giorni scorsi, a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Con il comunicato ufficiale (n. 117) e con la circolare sulle disposizione organizzative (n. 21), il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha disposto lo svolgimento “a porte chiuse” di tutte le gare di Primavera 2, a partire da questo weekend e fino al prossimo 3 aprile. Milan-Brescia, 20° giornata di campionato in programma sabato 7 marzo alle 14.30 al Vismara, si giocherà senza pubblico. La sfida dei ragazzi di Mister Giunti, da poco promossi nella massima categoria, verrà comunque trasmessa in diretta sul canale tematico Milan TV e sull’ App ufficiale rossonera, in favore di tutti i tifosi e delle famiglie dei giocatori”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live