Notizie Milan – Anche la Lazio pensa a Rodrigo De Paul

MILANO – Rodrigo De Paul è uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato. L’argentino interessa anche al Milan, ma i rossoneri non sono l’unica squadra sul calciatore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il numero dieci dell’Udinese è entrato anche in orbita Lazio. Il calciatore è finito nel mirino di Igli Tare come possibile sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, su cui è molto attivo il Paris Saint Germain. La trattativa tra i friulani e i biancocelesti potrebbe entrare nel vivo solo in caso di partenza del serbo. Un ostacolo in più per il Milan, che segue De Paul da ormai più di un anno. L’eventuale concorrenza della Lazio, per il Milan, complicherebbe i piani dei rossoneri.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live