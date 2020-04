Notizie Milan – Anche Jovic per il dopo-Ibrahimovic

MILANO – La questione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic tiene banco in casa Milan. L’attaccante svedese non ha sciolto i suoi dubbi legati al futuro e la società rossonera inizia a guardare al mercato, in modo da farsi trovare impreparata. Molti nomi sono stati accostati al Diavolo, negli ultimi giorni. Da Werner a Scamacca e l’ultimo, solo in ordine temporale, è quello di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il calciatore è arrivato quest’estate in Spagna, dall’Eintracht Francoforte, a fronte di un’offerta da 60 milioni di euro. La punta però non è riuscita a brillare in questa stagione e anche il rapporto con Zidane non è mai sbocciato. In ogni caso la trattativa sembra essere davvero complicata, gli spagnoli non hanno intenzione di perdere l’investimento fatto e la partenza di Jovic avverrà solo davanti a un’offerta alta.

