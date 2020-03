Notizie Milan – Anche il Torino pensa a Bonaventura

MILANO – Il futuro di Jack Bonaventura con il passare dei giorni sembra essere sempre più distante dal Milan. L’ex Atalanta ha il contratto, con il club meneghino, in scadenza quest’estate e l’intenzione dei rossoneri di non proporgli il rinnovo non è un segreto. Sarà addio dopo sei anni e in questa situazione molte club di Serie A sembrano vedere un’occasione: quella di prendere il calciatore a parametro zero. Le indiscrezioni di mercato, nei giorni scorsi, parlavano dell’interesse di Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli nei confronti di Bonaventura. Oggi si aggiunge una nuova pretendete, a quella che molto probabilmente sarà un’ asta estiva per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Si tratta del Torino di Urbano Cairo. I Granata, però, insieme ai Viola sembra partano in seconda rispetto alle altre società interessate, la partecipazione alle prossime competizioni europee potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta dell’ex Atalanta.

