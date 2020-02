Notizie Milan – Anche il PSG pensa ad Allegri per la prossima stagione

MILANO – In estate molto squadre europee cambieranno il proprio volto e inizieranno dalla guida tecnica. Max Allegri è uno dei nomi sempre al centro delle indiscrezioni di mercato, il suo nome è stato accostato a diversi club, tra cui il Milan. Ci sarebbe però anche il Paris Saint Germain sulle tracce dell’allenatore toscano. I francesi sono intenzionati a sostituire Tuchel al termine della stagione, ma non c’è solo l’ex Juventus nei pensieri dei parigini. Fali Ramadani, noto agente sportivo, ha parlato di Sarri alla dirigenza del PSG, proponendolo come possibile arrivo in estate nel caso in cui la Vecchia Signora voglia affidarsi ad un nuovo allenatore. Il valzer delle panchine sembra essere alle porte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live